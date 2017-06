Flugpassagiere, die von Europa aus in die USA reisen, dürfen vorerst weiterhin ihr Laptop oder Tablet im Handgepäck mitnehmen.

Wie US-Heimatschutzminister Kelly in Washington mitteilte, werde bis auf weiteres auf ein Verbot dieser Geräte in der Kabine eines Flugzeugs verzichtet. Voraussetzung sei allerdings, dass die Fluggesellschaften schärfere Sicherheitsbestimmungen umsetzten. So erwarte man unter anderem eine erweiterte Überprüfung aller elektronischen Geräte, die größer als ein Smartphone sind.



Terrorexperten hatten davor gewarnt, dass sich in Laptops und anderen Klein-Computern Sprengsätze verbergen könnten. Im März waren daher bereits viele Geräte im Handgepäck bei direkten Verbindungen von zehn Flughäfen in Nordafrika, dem Nahen Osten und der Türkei untersagt worden. Übernähmen diese Flughäfen nun die neuen Sicherheitsregeln, könne dieses Verbot aufgehoben werden, erklärte das Heimatschutzministerium.