Fluggäste von Etihad Airlines dürfen ab sofort bei Reisen in die USA wieder Laptops und Tablet-Geräte mitnehmen.

Dies gab das Heimatschutzministerium in Washington bekannt. Ein Sprecher sagte, Etihad habe die von den USA verlangten schärferen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Die Flugesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten profitiert damit als erste von der Aufhebung eines Laptop-Verbots für zahlreiche Flüge in die USA. Die USA hatten es vor mehr als drei Monaten für Flüge aus der Türkei, dem arabischen Raum und Nordafrika verhängt. Grund war die Sorge, Attentäter könnten in den Geräten Sprengsätze verstecken. Vor wenigen Tagen war das Verbot unter anderem mit der Maßgabe wieder aufgehoben worden, dass die Laptops vor dem Abflug gründlicher gescannt werden.