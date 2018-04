Nach einen Wintereinbruch sind im US-Staat Michigan mehr als 300 000 Wohnhäuser und Geschäftsgebäude ohne Strom.

Eisregen habe zu Ausfällen vor allem in der Region Detroit geführt, hieß es in örtlichen Berichten. Wegen der schlechten Wetterbedingungen könne es länger dauern, bis der Strom wiederhergestellt sei. Auf der Oberen Halbinsel von Michigan würden 30 Zentimeter oder mehr Schnee erwartet. Die Frühlingsstürme mit Schnee, Regen und Hagel haben den gesamten Mittleren Westen erfasst. In Louisiana, Nebraska und Wisconsin kamen mehrere Menschen ums Leben.

