US-Geheimdienstbericht "Putin ordnete Kampagne zugunsten von Trump an"

An dem Bericht war auch die NSA beteiligt (dpa / picture-alliance / Nicolas Armer)

In den USA ist der Geheimdienstbericht über die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfs veröffentlicht worden.

Er war vom scheidenden Präsidenten Obama angefordert worden. Darin kommen CIA, FBI, NSA und Homeland Security zu dem Schluss, dass der russische Staatschef Putin eine Kampagne anordnete, um den Ausgang der Wahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump zu beeinflussen. Die demokratische Bewerberin Clinton sei verunglimpft worden, um ihre Siegchancen zu schmälern. Ähnlich hatte sich gestern bereits der US-Geheimdienstdirektor Clapper geäußert. Weiter schreiben die Geheimdienste, die Stärke der amerikanischen Demokratie müsse sich an ihrer Antwort auf diese russische Einmischung messen lassen. In der vergangenen Woche hatten die USA in einer ersten Reaktion bereits zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen. Moskau weist die Vorwürfe zurück.



Kurz vor der Veröffentlichung des Berichts war der künftige Präsident Trump in Washington mit den Chefs der Geheimdienste zusammengekommen. Nach dem Treffen erklärte er, die Hackerangriffe hätten keinen Einfluss auf die Präsidentenwahl gehabt. Trump kündigte an, nach seiner Vereidigung am 20. Januar binnen 90 Tagen ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umzusetzen.