Edward Snowden sei ein Verräter, mit dem man hart umgehen müsse: US-Präsident Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner Ablehnung des Whistleblowers und ehemaligen CIA-Mitarbeiters. Der neue CIA-Chef Mike Pompeo forderte sogar öffentlich die Todestrafe für Snowden. Für den Whistleblower Snowden ist es daher buchstäblich eine Frage von Leben und Tod, ob ihm die russischen Behörden weiterhin Zuflucht gewähren.

Snowden is a spy who has caused great damage to the U.S. A spy in the old days, when our country was respected and strong, would be executed