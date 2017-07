Die Präsidentin der US-Notenbank, Yellen, hat weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

In dem vorab verbreiteten Text einer Rede vor dem Kongress erklärte die Chefin der Federal Reserve, sie halte die amerikanische Wirtschaft für stark genug, um weitere Anhebungen zu verkraften. Die Notenbank hatte ihren Leitzins zuletzt im Juni auf 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben. Die Aktienmärkte in den USA und in Deutschland reagierten auf die Ankündigung mit steigenden Kursen.



Die kanadische Notenbank hob ihren Leitzins unterdessen um einen Viertelpunkt auf 0,75 Prozent an.