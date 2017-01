US-Gericht An Flughäfen festsitzende Muslime können bleiben

Menschen protestieren am internationalen Flughafen in New York gegen ein Einreiseverbot. ( AFP PHOTO / Bryan R. Smith)

Der von US-Präsident Trump angeordnete Einreisestopp für Bürger mehrerer muslimischer Länder und Flüchtlinge stößt auf juristische Hindernisse.

Eine Bundesrichterin in New York entschied, die an amerikanischen Flughäfen festsitzenden Reisenden mit gültigen Visa könnten im Land bleiben. Zur Begründung hieß es, den Betroffenen drohe erheblicher und nicht wieder gutzumachender Schaden, sollten sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Ein endgültiges Urteil soll in einigen Wochen fallen. Bürgerrechtsorganisationen hatten eine Eilentscheidung beantragt. Ein Vertreter des Heimatschutzministeriums in Washington sagte, es befänden sich derzeit 109 Menschen in Transitbereichen der Flughäfen, weiteren 173 Menschen sei von den Airlines untersagt worden, ihren Flug in die USA anzutreten. Der Erlass von Präsident Trump sieht vor, vier Monate lang keine Flüchtlinge mehr in die USA zu lassen. Mindestens 90 Tage gilt zudem ein Einreiseverbot für alle Besucher aus Syrien, dem Iran, dem Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Die Maßnahmen sollen der Terrorabwehr dienen. Mehrere US-Bundesstaaten halten den Präsidentenerlass für verfassungswidrig und prüfen eine Klage.