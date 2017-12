In den USA sind die jüngsten Einreisebeschränkungen für Flüchtlinge von der Justiz für teilweise unzulässig erklärt worden.

Ein Bundesrichter in Seattle entschied, dass Flüchtlinge, die Verbindungen zu Personen oder Organisationen in den USA glaubhaft machen können, von den Beschränkungen ausgenommen werden müssen.



Dabei geht es um Menschen aus elf, überwiegend muslimisch geprägten Ländern, hauptsächlich im Nahen Osten und in Afrika. Ende Oktober hatte die Regierung von Präsident Trump beschlossen, dass deren Einreiseanträge für drei Monate nicht bearbeitet werden. Die Zeit sollte für eine Sicherheitsüberprüfung genutzt werden.



Das Gericht erklärte darüber hinaus die Aussetzung eines Familienzusammenführungs-Programms für Flüchtlinge für ungültig. Die Behörden wurden angewiesen, Einreiseanträge von Ehepartnern und unverheirateten Kindern wieder zu prüfen.

