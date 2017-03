Im US-Kongress verzögern sich die Beratungen über die Aufhebung der Gesundheitsreform Obamacare.

Der Haushaltsausschuss im Repräsentantenhaus wird über die Gesetzesvorlage erst am Donnerstag debattieren. Hintergrund ist eine Studie des unabhängigen Rechnungshofs des Kongresses, wonach im kommenden Jahr 14 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren könnten. Bis zum Jahr 2026 könnten es demnach sogar 24 Millionen Menschen sein.



Auch von Seiten der Republikaner wurde nun Kritik an den Plänen von Präsident Trump laut. Der Senator des Bundesstaates South Carolina, Graham, plädierte dafür, das Verfahren auszusetzen und den Gesetzentwurf zu überarbeiten. Gesundheitsminister Price erklärte, der Bericht des Haushaltsbüros sei falsch. Er will sich heute noch mit den republikanischen Senatoren treffen, um über die Einzelheiten der Gesundheitsreform zu sprechen.