US-Präsident Trump hat enttäuscht auf das vorläufige Scheitern der Gesundheitsreform im Kongress reagiert.

Trump sagte in Washington, viele Leute hätten nicht realisiert, wie gut das neue Gesetz gewesen wäre. Er wolle jetzt einen weiteren Versuch gemeinsam mit den oppositionellen Demokraten unternehmen und sei überzeugt, dass er ihre Unterstützung gewinnen könne. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, betonte, man werde nun auf absehbare Zukunft mit Obamacare leben müssen - auch wenn das vom früheren Präsidenten eingeführte Gesundheitssystem in sich zusammenzufallen drohe. Die Oppositionschefin im Repräsentantenhaus, Pelosi, sprach dagegen von einem "großen Tag für das amerikanische Volk".



Zuvor hatte Trump die Gesetzesvorlage zur Abschaffung von Obamacare in letzter Minute zurückziehen lassen, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass sie trotz der republikanischen Dominanz im Repräsentantenhaus nicht die erforderliche Mehrheit erhalten würde.