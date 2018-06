US-Gitarrist Johnny Lang (2/2) Ewiger Bluesbube mit Wucht

"Lie to me" durfte nicht fehlen: Zum Ende seines Kölner Konzerts erlöste Jonny Lang die Zuschauer und spielte seinen größten Hit. Spielte? Nein, er zelebrierte das Stück, zog es genüsslich in die Länge. Und lieferte so den Schlusspunkt einer Show, die zu den Höhepunkten des Konzertjahres 2017 zählt.

Am Mikrofon: Tim Schauen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek