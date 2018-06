Mit vollem Namen heißt er Jon Gordon Langseth, Jr., geboren im Jahr 1981: Zusammen mit Legende B.B. King trat Jonny Lang, der aus Fargo, um US-Bundesstaat North Dakota stammt, im Film "Blues Brothers 2000" auf. Mit anderen Größen der Branche bei großen Festivals - doch trotz aller musikalischer und technischer Qualität nahm seine Karriere nicht den erwartet steilen Verlauf und es wurde etwas ruhiger um ihn. Zwar trat er in den USA weiter auf, doch in Europa war er lange ohne Plattenvertrag und Vertrieb. 2013 veröffentlichte er dann sein Album "Fight for my soul" bei einem europäischen Label, 2017 folgte "Signs": Jonny Lang ist zurück: Sein Gesang klingt immer noch etwas heiser, gerade wenn er in Ekstase schreit, doch beherrscht Lang auch die leiseren Töne und singt manchmal mit großer Dramatik und Emotionalität.

Ohne Bass kein Spass: James Anton aus der Jonny Lang-Band (Peter Beppo Szymanski )

Aufnahme vom 23.10.2017 aus dem Gloria, Köln

Die Setlist: Diese Titel spielte Jonny Lang in Köln. (Deutschlandradio/Tim Schauen) Hier können Sie das komplette Konzert hören: Jonny Band live am 23.10.17 im Kölner Gloria

Jonny Lang: Gitarre, Gesang

Zane Carney: Gitare

Tyrus Sass: Keyboard

James Anton: Bass

Barry Alexander: Schlagzeug