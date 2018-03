Die Finanzminister Frankreichs und Deutschlands befürworten ein deutliches Zeichen der Europäischen Union gegen die Handelspolitik von US-Präsident Trump.

Beide Länder erwarteten eine klare Antwort, sagte der französische Ressortschef Le Maire nach dem Antrittsbesuch seines deutschen Kollegen Scholz in Paris. Dieser wandte sich dagegen, dass Protektionismus die Handelspolitik bestimmt und sicherte die Mitarbeit Deutschlands zu.



Die EU stellte unterdessen offiziell eine Liste mit US-Produkten vor, die im Fall eines anhaltenden Handelskonflikts mit neuen Zöllen belegt werden könnten. Dazu zählen unter anderem Whiskey, Motorräder, Jeans und Tabakprodukte.



In Paris hält sich heute auch Bundeskanzlerin Merkel auf. Sie spricht mit dem französischen Präsidenten Macron über den in der nächsten Woche anstehenden EU-Gipfel.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.