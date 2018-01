In den USA droht die Regierungsarbeit in diesen Minuten wegen einer Haushaltssperre weitgehend zum Erliegen zu kommen. Der sogenannte "shutdown" tritt in Kraft, weil sich die beiden Kammern des Parlaments nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Am späten Abend Ortszeit kam in der entscheidenden Abstimmung im Senat nicht die nötige Mehrheit von 60 der 100 Stimmen zustande.

Die Republikaner verfügen im Senat nur über eine knappe Mehrheit und waren daher auf die Hilfe der Demokraten angewiesen. Zudem stimmten mehrere republikanische Senatoren gegen den Übergangsetat. Umstritten war vor allem das Thema Einwanderung, das die Demokraten mit dem Votum verknüpfen wollten.



Der "shutdown" fällt nun genau auf den ersten Jahrestag der Präsidentschaft von Präsident Trump. Die Regierungsarbeit und die Tätigkeit der meisten Bundesbehörden und -einrichtungen, darunter auch Museen, werden nun erst einmal auf ein Minimum zurückgefahren. Das ganze Ausmaß würde sich dieses Mal wegen des Wochenendes wohl erst am Montag bemerkbar machen.



Der letzte Shutdown im Jahr 2013 unter Präsident Obama dauerte 16 Tage. Im jetzigen Fall geht es um mehrere Streitpunkte, die mit dem Übergangsetat verknüpft sind, zum Beispiel um die Militärausgaben und Einwanderung.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.