Der US-Senat hat im Ringen um eine Lösung im Haushaltsstreit seine Beratungen wieder aufgenommen.

Für morgen früh ist eine weitere Abstimmung angesetzt. Das teilte der republikanische Mehrheitsführer McConnell in Washington mit. Gestern hatten Republikaner und Demokraten es auch in einer Sondersitzung nicht geschafft, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Deswegen trat eine Haushaltssperre in Kraft. Sie zwingt die meisten Bundesbehörden und -einrichtungen, ihre Arbeit auf ein Minimum zurückzufahren. Hauptstreitpunkt ist der Kurs von Präsident Trump in der Einwanderungspolitik. Die Demokraten machen ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt vom Fortbestand des sogenannten Dreamer-Programms abhängig. Damit werden rund 700.000 Einwanderer geschützt, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind.

