In den USA gehen die Bemühungen weiter, einen Kompromiss im Haushaltsstreit mit dem Kongress zu finden.

In Washington kamen dazu Präsident Trump und der führende US-Demokrat Schumer zu einem Gespräch zusammen. Schumer erklärte nach dem Treffen, es gebe noch Unstimmigkeiten.

Die US-Regierung braucht für die laufenden Ausgaben eine Übergangsfinanzierung. Sollte es bis sechs Uhr unserer Zeit keine Einigung zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat geben, dann tritt eine Ausgabensperre in Kraft, ein so genannter "shutdown". Die Demokraten fordern Zugeständnisse beim Verteidigungsetat und die Zusage, dass hunderttausende Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, bleiben dürfen. Präsident Trump verlangt dagegen mehr Geld für eine Grenzmauer zu Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.