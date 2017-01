US-Justiz Autozulieferer Takata zahlt hohe Strafe im Airbag-Skandal

Der japanische Zulieferer Takata muss in den USA wegen defekter Airbags eine Millionen-Strafe zahlen (picture alliance / dpa / Jeff Kowalsky)

Der japanische Autozulieferer Takata hat sich mit der US-Justiz auf einen Vergleich im Streit um defekte Airbags geeinigt.

Wie das Ministerium in Washington mitteilte, willigte das Unternehmen in eine Strafzahlung von umgerechnet 940 Millionen Euro ein. Zudem legte Takata ein Schuldeingeständnis ab. Gegen drei Manager wurde Strafanzeige gestellt. Ihnen wird Betrug und Verschwörung vorgeworfen. Sie sollen mit manipulierten Testergebnissen bewusst die Risiken mangelhafter Airbags verschleiert haben. Die US-Verkehrsaufsicht geht von mindestens elf Todesfällen in den Vereinigten Staaten aus.