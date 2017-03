US-Justizminister Sessions will vor einem Senatsausschuss die von ihm getätigten Aussagen zu seinen Verbindungen nach Moskau ändern.

Wie das Justizministerium in Washington mitteilte, wird Sessions dabei auch auf neue Fragen demokratischer Senatoren antworten. Die Demokraten im Ausschuss hatten den Minister zu einer Anhörung in dem Gremium aufgerufen. - Sessions ist in die Kritik geraten, weil er während der ersten Anhörung, nach der er als Justizminister bestätigt wurde, Gespräche mit dem russischen Botschafter in den USA, Kisljak, nicht erwähnt hatte. Später erklärte er, die Gespräche habe er nicht als Wahlkampfhelfer Trumps, sondern als Senator geführt.