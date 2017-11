Kurz vor Beginn der UNO-Klimakonferenz in Bonn widerspricht ein im Auftrag der US-Regierung erstellter Expertenbericht zum Klimawandel Äußerungen von Präsident Trump.

In dem Gutachten heißt es, die Erderwärmung sei eine Realität und sie werde mit größter Wahrscheinlichkeit vom Menschen verursacht. Hauptursache ist nach Einschätzung der Forscher der Ausstoß von Treibhausgasen. Ihren Angaben zufolge gibt es für die Erderwärmung keine überzeugende andere Erklärung.

Trump hat den Klimawandel wiederholt in Frage gestellt und den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.



Die UNO-Klimakonferenz in Bonn beginnt am Montag.