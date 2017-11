In den USA ist der Bericht von mehreren Behörden zum Klimawandel veröffentlicht worden, der in weiten Teilen der Position der Regierung von Präsident Trump widerspricht.

Darin wird heißt es, die globale Erwärmung sei eine Realität und werde zum weitaus größten Teil von Menschenhand verursacht. Diesen Zusammenhang hat Trump in der Vergangenheit wiederholt in Frage gestellt. Hauptursache für den Klimawandel ist dem Bericht zufolge der Ausstoß von Treibhausgasen. Es gebe keine andere überzeugende Erklärung, schreiben die Autoren.



Der Klimabericht wird per Gesetz alle vier Jahre erstellt. Das Weiße Haus in Washington versuchte, die Aussagekraft des Reports zu relativieren. Ein Sprecher erklärte, das Klima habe sich immer schon verändert und werde dies auch weiter tun.