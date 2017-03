Der neue Leiter der US-Umweltbehörde, Pruitt, hat angezweifelt, dass die weltweiten Kohlendioxid-Emissionen einer der Hauptverursacher der Erderwärmung sind.

Pruitt sagte dem Fernsehsender CNBC, in dieser Frage gebe es große Meinungsverschiedenheiten. Der US-Kongress müsse nun entscheiden, ob CO2-Emmissionen tatsächlich so schädlich seien, dass sie reguliert werden müssten. Pruitt steht damit im Widerspruch zu den meisten Klimaforschern sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen etwa der Nasa. Er galt früher als enger Vertrauter der Kohle- und Ölindustrie. In seiner Zeit als Generalstaatsanwalt von Oklahoma hatte er die US-Umweltbehörde EPA über ein Dutzend Mal verklagt.