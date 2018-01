Der ehemalige Chefstratege von US-Präsident Trump, Bannon, ist vom Geheimdienstausschuss im US-Repräsentantenhaus befragt worden.

Das Komitee untersucht den mutmaßlichen Einfluss Russlands auf die Präsidentenwahl. Die Befragung fand hinter verschlossenen Türen statt. Die "New York Times" berichtet, Sonderermittler Mueller habe Bannon zudem eine Vorladung geschickt. Dieser solle auch vor einer Anklage-Jury aussagen. Trump und Bannon hatten sich vor Kurzem überworfen. Hintergrund ist das Enthüllungsbuch "Fire and Fury", in dem Bannon wiederholt mit kritischen Äußerungen über die Trump-Familie und die Zustände im Weißen Haus zitiert wird.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.