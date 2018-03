Der US-Kongress in Washington hat den Weg für einen neuen Bundeshaushalt freigemacht.

Senat und Repräsentantenhaus stimmten für einen entsprechenden Gesetzentwurf, der nun an Präsident Trump zur Unterzeichnung geschickt wird. Damit kann der Regierungsstillstand abgewendet werden, der ansonsten am Wochenende eingetreten wäre. Viele Bundesbedienstete hätten dann in den Zwangsurlaub gehen müssen. Das Haushaltsgesetz sieht unter anderem mehr Ausgaben für die Verteidigung vor. Es sichert die Finanzierung der amerikanischen Regierung bis zum 1. Oktober.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.