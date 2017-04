Der SPD-Außenpolitiker Mützenich hat den US-Luftschlag als eine Zäsur im Syrien-Konflikt bezeichnet.

Mützenich sagte im Deutschlandfunk, der Angriff mache deutlich, dass es in Syrien keine militärische Lösung geben werde. Umso wichtiger sei jetzt, auf diplomatische Bemühungen zu drängen. Vor allem müsse US-Präsident Trump China in direkten Gesprächen überzeugen, eine aktivere Rolle in dem Konflikt zu übernehmen und sich nicht länger hinter Russland zu verstecken, betonte Mützenich.



Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte, bislang gebe es keine Beweise dafür, dass tatsächlich Assad hinter dem Giftgaseinsatz in Idlib stecke. Solange die USA keine Beweise dafür lieferten, sei der Luftangriff völkerrechtlich nicht gedeckt. Der Grünen-Politiker Trittin erklärte, mit dem US-Bombardement sei man einer Lösung in diesem Krieg keinen Schritt näher gekommen.