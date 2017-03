Der oberste General der US-Marines, Neller, hat um Verzeihung für die Affäre um Nacktfotos weiblicher Rekruten gebeten.

Neller versicherte in einer Stellungnahme vor Senatoren, er werde alles dafür tun, um den Sachverhalt so schnell wie möglich aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wie das Time-Magazine berichtet, wandte sich der General besonders an die betroffenen Elite-Soldatinnen und bat um Vertrauen in die Führungsriege der Marines.



Auf Facebook hatten frühere und auch noch aktive Mitglieder der Marines Nacktfotos von Kameradinnen ohne deren Zustimmung verbreitet. Die Bilder seien obszön und in hohem Maße sexistisch, so der General. Nachdem die Fotos gepostet waren, folgten zahlreiche Kommentare, die Neller als verstörend und schockierend bezeichnete. Dieses Verhalten zerstörten den Teamgeist und die Disziplin des Marine-Corps.