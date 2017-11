Bei einer Schießerei in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben.

Der Nachrichtensender CNN berichtet von 20 Menschen, die erschossen wurden, 20 weitere hätten Verletzungen erlitten. In anderen Berichten wird die Zahl der Toten mit bis zu 27 angegeben. Von offizieller Seite liegen noch keine Informationen vor. Unter den Opfern sind nach Angaben des zuständigen Sheriffs auch Kinder. Der Angreifer sei außer Gefecht gesetzt worden.



Der Überfall ereignete sich in einer Baptistenkirche in der Ortschaft Sutherland Springs östlich von San Antonio. Ein bewaffneter Mann hatte während des Gottesdienstes das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Die US-Bundespolizei FBI hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.