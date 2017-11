US-Mission in Somalia

Nach den ersten Drohnenangriffen von amerikanischen Streitkräften auf IS-Kämpfer in Somalia hat die dortige US-Mission ihre Mitarbeiter vor einer konkreten Gefahr am Flughafen von Mogadischu gewarnt.

Nicht unbedingt benötigte Mitarbeiter sollten die Stadt verlassen, heißt es auf der Webseite der US-Mission. Die Situation im Land sei "extrem instabil" und das Gefahrenlevel für US-Bürger bleibe "kritisch". Bei Drohnenangriffen am Donnerstag und Freitag gegen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat im Nordosten des Landes waren nach Angaben der US-Armee mehrere Terroristen getötet worden. Im Mai hatte der IS erstmals einen Selbstmordanschlag mit mindestens fünf Todesopfern in Somalia für sich reklamiert.