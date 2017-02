Das Wechselbad der Gefühle ist eine Floskel, aber sie trifft ziemlich genau, wie der Grammy-Abend für die britische Sängerin Adele verlief. Während ihrer Darbietung von "Fast Love” zu Ehren von George Michael brach sie mitten im Song ab:

"I'm sorry for swearing and I'm sorry for starting again, can we please start again ...”

Sie war unzufrieden mit ihrem Gesang, das "könne sie ihm nicht antun", sagte sie und legte eine zweite, makellose Version hin. Trotzdem stand sie während des Applauses mit Tränen in den Augen auf der Bühne - schon im vergangenen Jahr lag sie bei einem Auftritt in der Show gesanglich etwas daneben. Doch wohl keine Künstlerin wirkt so authentisch wie sie, auch ein Grund für ihren immensen Erfolg. Sie kürte den Grammy-Abend mit einem Triple und gewann die drei wichtigsten Kategorien: "Song des Jahres”, "Aufnahme des Jahres” und "Album des Jahres”. Insgesamt wurde Adele mit fünf Grammys ausgezeichnet. In ihrer letzten Dankesrede sprach sie direkt ihre stärkste Konkurrentin an, Beyoncé:

"Du bist unser Licht. Durch dich fühle ich mich und fühlen meine Freunde anderer Hautfarbe sich selbstbewusster. Du hast dafür gesorgt, dass sie für ihre Rechte einsetzen.”

Beyoncé erhielt zwei Grammys

Beyoncé war mit neun Nominierungen für ihr Album "Lemonade” in den Abend gegangen. Sie gewann zwar nur zwei Grammys, sorgte aber mit der Darbietung ihrer Songs "Love Drought” und "Sandcastles” für Aufsehen. Sie trug ein eng anliegendes goldenes Kleid über ihren Babybauch und eine Art Heiligenschein auf dem Kopf und besang die Rolle von Frauen und Müttern. Auch Katy Perry, Metallica und Lady Gaga und Bruno Mars sangen während der Verleihung der Grammys. Mars bot seine Version des Prince-Hits "Let's go Crazy”.

Fünf Grammys für David Bowie

Mit ebenfalls fünf Grammys wurde David Bowie posthum ausgezeichnet. Er gewann unter anderem in den Kategorien "Bester Rock-Song”,”Bestes Alternative-Album” und "Beste Rock-Darbietung”. Bowie hatte im vergangenen Jahr zwei Tage vor seinem Tod sein Album "Blackstar” veröffentlicht. Es sind die ersten musikalischen Grammys seiner Karriere: 1985 bekam er den Preis für ein Video, 2006 wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Auch Grammys für deutsche Künstler

Für eine Premiere sorgte Chance the Rapper. Er gewann insgesamt drei Preise, unter anderem als "Bester Newcomer". Der Musiker hat keinen Plattenvertrag, seine Musik ist nicht zu kaufen, sondern nur per Stream zu hören. Sein Geld verdient er durch Live-Auftritte und Merchandising-Artikel. Es war das erste Mal, dass die Recording Academy einen Streaming-only-Künstler nominiert hatte.

Grammys für deutsche Künstler gab es im Klassik-Bereich: Die Flensburger Opernsängerin Dorothea Röschmann siegte in der Kategorie "Bestes klassisches Solo-Album", drei Auszeichnungen gab es für Klassik-Produktionen, die beim Naxos-Label erschienen sind, das von dem Deutschen Klaus Heymann gegründet wurde. Auch die Deutsche Grammphon erhielt den begehrten Musikpreis. Dort erschien die "Beste Orchesteraufführung”, eine Schostakowitsch-Darbietung des Boston Symphonic Orchestra.