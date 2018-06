Wegen der guten Konjunktur in den USA und der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist der Leitzins erneut angehoben worden.

Wie die US-Notenbank in Washington mitteilte, steigt der Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2 Prozent. An den Finanzmärkten war mit dieser Entscheidung gerechnet worden. Es handelt sich um die zweite Erhöhung in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.