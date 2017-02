US-Notenbank Yellen deutet Zinserhöhung an

US-Notenbankchefin Janet Yellen vor einem Ausschus des US-Senats. (dpa picture alliance / AP / Andrew Harnik)

Die amerikanische Notenbank sieht die Zuwanderungspolitik von Präsident Trump kritisch.

Einwanderung sei eine wichtige Quelle für neue Arbeitskräfte, sagte Notenbankchefin Yellen bei ihrer Befragung in einem Senatsauschuss in Washington. Sollten weniger Menschen als bisher ins Land kommen, könnte dies das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Trump hatte per Dekret einen Einreisestopp für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt. Die Eilverordnung ist derzeit gerichtlich ausgesetzt. Yellen ging auch auf die Lage an den Kapitalmärkten ein. Sie halte eine Zinserhöhung schon bald für wahrscheinlich, meinte Yellen.