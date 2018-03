An der US-Ostküste hat erneut ein Wintersturm zu zahlreichen Flugausfällen geführt.

In New York, Philadelphia und Boston wurden mehr als 2.500 Verbindungen annulliert. Auch zahlreiche Bahnverbindungen zwischen der Hauptstadt Washington und Boston wurden gestrichen. Im Bundesstaat New York wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen. Dort sowie in Massachusetts und Pennsylvania wurde der Notstand ausgerufen.



Erst am vergangenen Freitag waren bei einem Wintersturm an der US-Ostküste fünf Personen ums Leben gekommen. Zehntausende Menschen sind seitdem ohne Strom.

