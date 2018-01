Die Türkei und Syrien haben mit scharfer Kritik auf US-Pläne für eine kurdisch-arabische Schutztruppe an der Grenze zwischen den beiden Ländern reagiert.

Der türkische Präsident Erdogan sagte mit Blick auf Washington, ein Land, das man als Verbündeter betrachte, wolle eine Terror-Armee an der türkischen Grenze formieren. Das werde man nicht zulassen. Die Regierung in Damaskus erklärte, eine solches Vorhaben stellte eine schamlose Verletztung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität dar. Jeder Syrer, der sich daran beteilige, werde als Verräter betrachtet und entsprechend behandelt.



Die US-geführte Allianz im Kampf gegen die IS-Terrormiliz hatte gestern Pläne für eine Schutztruppe an der syrisch-türkischen Grenze aus kurdischen und arabischen Kämpfern bekannntgegeben. Sie soll demnach 30.000 Mann umfassen und über mehrere hinweg Jahre aufgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.