US-Polizeigewalt Keine Anklage gegen Beamten in San Diego

Immer wieder kommt es in den USA zu Protesten gegen Polizeigewalt, wie hier in Baton Rouge (Archivbild). Demonstranten blockieren in Baton Rouge eine Autobahn or der Polizeizentrale, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu demonstrieren. (dpa-Bildfunk / AP / Max Becherer)

Auf einen Polizisten im amerikanischen San Diego kommt nach tödlichen Schüssen auf einen Schwarzen kein Strafverfahren zu.

Die Aktion des Beamten gegen den geistig verwirrten Mann sei gerechtfertigt gewesen, befand die zuständige Bezirksstaatsanwältin. So habe die Polizei annehmen können, von einer Gefahrenlage auszugehen. Den Angaben zufolge war der aus Uganda stammende Mann einer Aufforderung der Sicherheitskräfte nicht nachgekommen, die Hand aus der Hosentasche zu nehmen. Unvermittelt habe er schließlich einen metallenen Gegenstand gezückt und so getan, als ob er damit ziele. Der Beamte habe daraufhin seine Waffe eingesetzt. Das Objekt, das der Schwarze hervorzog, entpuppte sich als Elektrozigaretten-Zubehör. Ungeachtet dessen erklärte die Anklagebehörde jetzt, die Polizei-Schüsse auf den Mann stellten eine angemessene Gewaltanwendung dar. Die Beamten seien oft gezwungen, binnen Sekunden Entscheidungen in heiklen Situationen mit unbestimmtem Ausgang zu treffen.