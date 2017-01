US-Portal "Breitbart" Klicks erzeugen mit einem Zerrbild von Deutschland

Das rechtspopulistische Internet-Portal "Breitbart" hat im US-Wahlkampf kräftig Stimmung gemacht - gegen Hillary Clinton und für Donald Trump. Auch in Deutschland will "Breitbart" in diesem Wahljahr aktiver werden und setzt dabei - wie in den USA - auf reißerische und unwahre Inhalte.

Von Martin Ganslmeier