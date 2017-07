Was für Bilder: das Ehepaar Trump beim Dinner mit den Macrons im Eiffelturm hoch über Paris. Der amerikanische Präsident als stolzer Ehrengast bei der Militärparade auf den Champs-Élysées. Emmanuel Macron hat sich als glänzender und vor allem als großzügiger Gastgeber erwiesen. Aber ist das noch jener Macron, der den ersten Händedruck mit dem Amerikaner in ein Kräftemessen verwandelt hat? Und ist das noch Europas selbstbewusste Antwort auf Donald Trump?

Ankunft in der Wirklichkeit

Nun, zunächst ist es die Ankunft in der Wirklichkeit. Die Europäer werden mit diesem US-Präsidenten leben müssen, solange die Amerikaner glauben, dass sie mit ihm leben können. Mit seinen Lügen, seiner Verachtung für freie Medien und unabhängige Justiz, mit seiner Unberechenbarkeit stellt Trump die amerikanische Demokratie auf die Probe. Sie wird damit alleine fertig werden müssen. Es war klar, dass die Europäer schnell anfangen würden, sich auf den unheimlichen Mann im Weißen Haus einzustellen. Die Frage ist nur: Tun sie es als Europäer oder jeder für sich?

Eigentlich wissen sie ja, mit wem sie es zu tun haben. Durch seine Wahlkampagne hindurch bis in die ersten Monate seiner Präsidentschaft konnten sich die Europäer auf eins verlassen: Trumps Verachtung. Brüssel? Ein "Höllenloch". Paris? Jedenfalls "nicht mehr Paris". Der Brexit? "Großartig". Die EU: Vor dem Bruch. Bei seinem ersten Europa-Besuch hatte er die Nato-Verbündeten noch als säumige Schuldner abgekanzelt und sich über die "bösen" Deutschen und ihre Autoexporte beklagt. Bemerkenswert war auch Trumps Begründung für den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen: Pittsburgh liege ihm eben näher als Paris.

Polens Präsident sieht sich bestätigt

Und nun? Gleich zwei Mal ist der amerikanische Präsident in den vergangenen zehn Tagen nach Europa gereist. In Warschau schaute Trump den Polen in die Seele, in Hamburg ließ er einen G-20-Gipfel immerhin nicht platzen und in Paris suchte er geradezu körperlich die Verbrüderung mit Macron. Hat Donald Trump also seine Liebe zu Europa entdeckt? Vielleicht. Vielleicht aber auch so sehr, dass er sich gleich mehrere davon wünscht. Die Sorge, Trump könne die EU spalten wollen, ist nach seinen jüngsten Besuchen in Europa nicht weniger begründet als zuvor. Im Gegenteil.

In Warschau hat der Amerika-Zuerst-Präsident eine Grundsatzrede gehalten, die erst einmal so klang, als habe er zu seiner Rolle als Anführer der westlichen Welt gefunden. Doch was er nachzeichnete, war genau das Weltbild seiner national-konservativen Gastgeber: Die westliche Zivilisation im Überlebenskampf gegen feindliche Mächte. Der starke Mann in Polens Politik, Jaroslaw Kaczynski, durfte sich bestätigt fühlen in seinem Feldzug gegen Migranten und Liberale. Er sieht sich nun jedenfalls unterstützt gegenüber Brüssel und den Westeuropäern.

Macron arbeitet an seiner Stellung in der Welt

Macrons Interesse ist ein anderes. Er braucht Trump nicht, um seine Position in der EU zu stärken. Der junge Präsident arbeitet an seiner Stellung in der Welt. Anders als Angela Merkel hat er außerdem seine Wahlkämpfe schon hinter sich. Er muss keine Rücksicht mehr nehmen auf die Abneigung der Bürger gegen den arroganten Amerikaner. Und natürlich gibt es tatsächlich auch gemeinsame Interessen: in Syrien vor allem. Beim Klimaabkommen sprach Macron nun von Meinungsunterschieden und Trump davon, das trotzdem "etwas passieren" könne. Eine wolkige Andeutung war das, die nicht ernsthaft als Erfolg gewertet werden kann. Aber immerhin: Sie war nett gemeint.

Trump hat, so viel ist klar, begriffen, dass er Verbündete braucht. Nun glaubt er, in Macron einen Kumpel gefunden zu haben. Das kann nützlich sein bei der mühsamen Arbeit, Trump die Welt zu erklären, von der er nun selber plötzlich sagt, sie sei schrecklich komplex. Es kann aber auch gefährlich werden. Solange die Europäer sich darin überbieten, Trump zu gefallen, wird er die EU nicht ernst nehmen. Die Union sei sehr protektionistisch, hat Trump sich gerade erst wieder beklagt. Die Gefahr, dass er einen Handelskrieg anzettelt, besteht. Und sie in den letzten Tagen nicht wirklich kleiner geworden.