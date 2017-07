Sandra Schulz: Es gab ja böse Zungen, die sagten, Trump sei nach Polen gekommen, weil das eines der wenigen Länder in Europa sei, in dem man ihm einen freundlichen Empfang bereiten werde. Einen umjubelten Auftritt hatte er ja jetzt und darum habe ich den polnischen Publizisten Adam Krzeminski gefragt, ob Trumps Kalkül voll aufgegangen sei?

Adam Krzeminski: Sicherlich ist Warschau nicht zufällig gewählt worden. Es ist bekannt, dass die Polen statistisch sehr proamerikanisch eingestellt sind, und diese Rechnung ist aufgegangen. Allerdings die Angst, dass dieser Besuch einen Keil zwischen altes und neues Europa treiben könnte, hat sich nicht bestätigt. Trump hat hier während seiner Rede auf dem Kaczynski-Platz für die Einheit Europas gesprochen und auch des Westens, natürlich auch für eine Wertegemeinschaft und natürlich eine konservative, aber er hat die Tendenz von Rumsfeld damals von 2003 nicht wiederholt - zum Glück. Mit Erleichterung haben wir das hier festgestellt, sowohl die Opposition als auch die Anhänger der Regierung.

Trump: Polen ist ein Vorbild

Schulz: Diese Einteilung in altes und neues Europa, in der Tat, das ging zurück auf die US-Administration unter Georg W. Bush. Jetzt sind die Diskussionen, die wir im Moment führen, ja ein bisschen anders gelagert, und da gibt es in Europa natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen. Wenn wir an die Flüchtlingsdiskussion denken, aber auch, wenn wir auf die Frage nach diesen Verteidigungsetats schauen. Da hat man in Warschau genau die Signale jetzt von Trump bekommen, die man hören wollte, oder?

Krzeminski: Ja sicher! Und er hat Polen als ein Vorbild dargestellt, weil Polen diese zwei Prozent tatsächlich zahlt. Es verbirgt sich viel mehr in diesem Besuch. Es ist auch eine Unterstützung für die Initiative der drei Meere. Es ist auch eine Unterstützung einer regionalen Politik und es war auch ein Wink nach Moskau an Putin vor seinem morgigen Treffen mit ihm in Hamburg, wann könnte Russland zurückkehren in den Schoß der Familie sozusagen, und da waren zwei Punkte: Die Ukraine, aufhören mit der, wie er sagte, Destabilisierung der Ukraine. Das ist ein Understatement, weil es dort einen Krieg gibt und es eine völkerrechtswidrige Annexion gegeben hat. Und Syrien, das ist der zweite Punkt.

Aber interessant sind auch die wirtschaftlichen Akzente dieses Besuchs. Das heißt, Flüssiggas nach Polen und nach Ostmitteleuropa, Diversifizierung der Energiepolitik und auch Interesse für die amerikanischen Investitionen in dieser Region. Ob das eine Spaltung Europas ist, ich glaube nicht. Das ist eher eine Aufwertung dieser Region, die sich auch günstig für ganz Europa auswirken kann. Er hat allerdings gesagt, ein starkes Polen liege im Interesse Europas, aber ein starkes Europa liege im Interesse der Welt. Wobei das, was Putin sagt ...

Schulz: Herr Krzeminski, wenn ich da mal kurz einhaken darf? Wenn er sich da jetzt so demonstrativ an die Seite Polens stellt, kann man sich das in Polen denn vorstellen, dass ein Staatsmann, ein US-Präsident, der so dezidiert auf die Interessen seines Landes aus ist und das auch immer wieder sagt, dass der wirklich auf Partnersuche ist in Europa?

Krzeminski: Die Kommentatoren sind hier auch natürlich misstrauisch. Allerdings glauben sie, dass es auch ein politisches und wirtschaftliches Interesse Amerikas ist, die Kontakte nach Ostmitteleuropa auszubauen, und das liegt auch im Interesse dieser Region. Wie das unter dem Strich sein wird, wo die Preise höher werden oder niedriger, darüber haben sie auch nicht gesprochen. Er sagte zwar, in 15 Minuten können wir einen Vertrag unterzeichnen, aber nicht ich werde diesen Vertrag unterzeichnen, sondern die Experten, und da beginnt die Treppe, wie man das auf Polnisch sagt.

Die Amerikaner als eine Sicherheitsgarantie

Schulz: Wir haben den Punkt, der sich dreht um die Verteidigungsausgaben. Auch aus Warschau kam jetzt noch mal die Mahnung von US-präsident Trump, dass die NATO-Partner, dass andere Europäer mehr Geld in die Hand nehmen sollen, dass die bei ihren Verteidigungsausgaben draufsatteln sollen. Das ist ja genau auch die Botschaft, die man aus Polen erwartet hat. Jetzt schlüsseln Sie uns das noch mal auf: Von dort aus in Warschau, in Polen gibt es viele Menschen, die größere Ängste, große Sorgen haben vor einem starken, vor einem stärker werdenden Russland. Warum sind diese Ängste in einem NATO-Land, bei einem NATO-Partner eigentlich so präsent?

Krzeminski: Diese Ängste werden auch von Moskau bewusst geschürt. Es gibt jetzt Manöver, es gibt auch in der russischen Presse Überlegungen, ob man einen Atomangriff auf Warschau einplanen sollte. Es ist schon eine psychologische Verunsicherung da, wahrscheinlich auch ganz gezielt geschürt von Moskau aus. Und natürlich die Erfahrung in der Ukraine mit den grünen Männchen ist auch ein Warnsignal für die baltischen Staaten, wie wird man dort umgehen. Darüber hat man auch heute diskutiert, zwar nicht mit Trump, aber die Kommentatoren unter sich, wenn zum Beispiel in Lettland plötzlich irgendwelche Leute erscheinen, wie wird dann die NATO darauf reagieren, gibt es die amerikanischen Soldaten als eine Art Stolperdraht, die Präsenz. Unwichtig ist, wie stark sie bewaffnet sind, Hauptsache ... Das ist die alte Logik wie in den 60er-Jahren in Westdeutschland, die Amerikaner als eine Sicherheitsgarantie, dass die Allianz tatsächlich den möglichen Angriffen sofort widersprechen würde.

Schulz: Und wie konkret sind dann die Erwartungen an die Begegnung morgen zwischen Trump und Putin?

Krzeminski: Die Erwartungen sind erstens, dass Trump dazulernt. Das heißt, man hat mit Erleichterung [festgestellt], unabhängig jetzt von der politischen Option, dass Trump in den letzten Monaten einiges dazugelernt hat. Es ist nicht der alte Trump des Wahlkampfes. Und auf keinen Fall wünscht man sich hier eine Spaltung des Westens und Europas.

