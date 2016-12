US-Präsident Obama zieht positive Bilanz seiner Amtszeit

Der scheidende US-Präsident Barack Obama (picture alliance / dpa / Peter Foley / Pool)

Der scheidende US-Präsident Obama hat zum Jahreswechsel eine positive Bilanz seiner Amtszeit gezogen.

In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache hob Obama die - Zitat - außergewöhnlichen Fortschritte hervor, die in den vergangenen acht Jahren erzielt worden seien. Als Beispiele nannte er die Verringerung der Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Erholung des Landes, den Anstieg der Einkommen und die Gesundheitsreform. Jetzt komme es darauf an, das Erreichte zu bewahren und darauf aufzubauen.