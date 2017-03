Nachrichten   

US-Präsident Trump hat höhere Investitionen in Infrastruktur und Streitkräfte angekündigt.

Vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses sagte Trump, zu lange hätten die USA den Aufbau anderer Länder finanziert. Ab jetzt werde man sich um die eigenen Menschen kümmern. Trump meinte, es gelte, amerikanische Waren zu kaufen und Amerikaner einzustellen.



In seiner ersten Rede vor Senat und Repräsentantenhaus bekräftigte Trump Versprechen aus dem Wahlkampf. So kündigte er abermals an, Amerika werde zu alter Größe zurückfinden. Zu vielen Punkten nannte er wenig Details. Allerdings bezifferte er das von ihm gewollte Infrastruktur-Projekt auf eine Billion Dollar. Nach Trumps Rede wurde außerdem bekannt, dass eine Neuauflage des von Gerichten aufgehaltenen Dekrets zum Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimisch geprägten Ländern in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll. Regierungsvertreter deuteten in Washington an, der Irak werde nicht mehr auf der Liste stehen.