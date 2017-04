Mit dem mutmaßlichen Einsatz von Giftgas im syrischen Chan Scheichun wurden nach den Worten von US-Präsident Trump rote Linien überschritten. Was geschehen sei, sei nicht akzeptabel, erklärte Trump. Seine Einstellung gegenüber Syrien und Präsident Assad habe sich geändert, fügte der Präsident hinzu - ohne ins Detail zu gehen.

Der Angriff auch auf Frauen, Kinder und Babys sei entsetzlich und furchtbar, sagte Trump. Er sprach von einem "Affront des Assad-Regimes gegen die Menschlichkeit", der nicht toleriert werden könne. Indirekt drohte Trump mit einem Alleingang der USA: Die syrische Regierung werde "auf jeden Fall" ein Zeichen erhalten. Trump äußerte sich allerdings nicht dazu, wie eine Antwort der USA aussehen könnte. Er deutete militärische Schritte lediglich an und sagte, es sei Teil seiner Politik, solche im voraus nicht zu verraten, sollte es sie denn geben. Die Äußerungen des US-Präsidenten waren seine bisher deutlichsten an die Adresse des syrischen Präsidenten Assad.

Auch die UNO-Botschafterin der USA, Haley, deutete in New York einen möglichen Alleingang der Vereinigten Staaten als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff an. Wenn die Vereinten Nationen durchgehend bei ihrer Aufgabe scheiterten, gemeinsam zu handeln, gebe es Zeiten, in "denen wir zu eigenen Maßnahmen gezwungen sind". Vize-Präsident Pence appellierte an Russland, dafür zu sorgen, dass alle Chemiewaffen in Syrien vernichtet würden.

Die Lage in Syrien ist sehr kompliziert, die Mittel der USA und ihrer Verbündeten sind begrenzt. Washington kann kaum militärisch gegen Assad vorgehen, ohne sich damit unmittelbar gegen Moskau zu stellen, das ebenso wie der Iran die syrische Regierung unterstützt.

UNO-Sitzung ohne Ergebnis und Abstimmung

Zuvor war eine gemeinsame UNO-Resolution gegen Syrien gescheitert. Russland verhinderte eine Abstimmung über einen Entwurf der USA, Großbritanniens und Frankreichs, weil Syrien darin für den Giftgaseinsatz verantwortlich gemacht wird. Nach russischer Darstellung sind die Todesfälle in der Ortschaft Chan Scheichun in der Provinz Idlib auf einen syrischen Luftangriff auf ein Chemiewaffenlager der Rebellen zurückzuführen.

Luxemburgs Außenminister Asselborn forderte ein gemeinsames Vorgehen der USA und Russlands im Syrien-Konflikt. Es wäre sehr nützlich, wenn die beiden Länder einen Konsens finden könnten, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. Ansonsten werde die Waffe des Vetos im Sicherheitsrat immer wieder greifen. Das wichtigste sei, einzusehen, dass es in Syrien keine Zukunft mit Machthaber Assad geben könne, betonte Asselborn.



Die Zahl der Todesopfer ist nach Angaben von Aktivisten auf 86 gestiegen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte weiter mit, die Zahl könne sich weiter erhöhen, weil es noch Vermisste gebe. Die Informationen sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Die Symptome der Bomben-Opfer lassen nach Ansicht des Chemiewaffen-Experten Ralf Trapp von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) auf eine Vergiftung mit einem Nervengas schließen. Um die Geschehnisse von Chan Scheihun aufzuklären, seien aber weitere Untersuchungen nötig. Die Frage sei, inwieweit Russland und Syrien an unabhängigen Ermittlungen mitwirken wollten und zum Beispiel Zutritt zu Standorten und Opfern gewähren, sagte Trapp im Deutschlandfunk. Nach seinen Worten will seine Organisation versuchen, das Blut der in die Türkei gebrachten Opfer zu untersuchen, um herauszufinden, welcher Stoff eingesetzt wurde.

Über 9 Milliarden Euro Hilfszusagen

Überschattet vom mutmaßlichen Giftgas-Angriff hat in Brüssel eine weitere große Geberkonferenz für die notleidenden Menschen in und um Syrien stattgefunden. Die Europäische Union und eine Reihe weiterer Staaten haben für dieses Jahr 5,6 Milliarden Euro an humanitärer Hilfe für Syrien zugesagt. Für die Zeit von 2018 bis 2020 stehen nach EU-Angaben weitere 3,5 Milliarden Euro bereit. Internationale Finanzinstitutionen und Spender wollten zudem insgesamt rund 28 Milliarden Euro an Darlehen zur Verfügung stellen. An dem Gebertreffen nahmen Vertreter von mehr als 70 Staaten und Organisationen teil.

Deutschland machte die mit Abstand höchsten Hilfszusagen. Bundesaußenminister Gabriel versprach für das laufende Jahr knapp 1,3 Milliarden Euro. Für den Zeitraum danach sind 3,5 Milliarden Euro geplant. Von den zusätzlichen Geldern aus Deutschland sollen 800 Millionen in die Verbesserung von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für syrische Flüchtlinge im Land und in der Region fließen. "Schulbesuche, Ausbildung, Jobs - damit kann Deutschland die Nachbarländer Syriens aktiv unterstützen", erklärte Bundesentwicklungsminister Müller.