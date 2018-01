US-Präsident Trump in Davos Kein Interesse an gemeinsamen Lösungen

US-Präsident Donald Trump habe mit seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos deutlich gemacht, dass er an seinem Kurs von "America first" festhalten werde, kommentiert Dietrich Karl Mäurer. Vorschläge, wie die zerrissene Welt zusammengebracht werden könne, sei er schuldig geblieben.

Von Dietrich Karl Mäurer