US-Präsident Trump hat bekräftigt, dass er eine Rückkehr seines Landes zum Klimaabkommen von Paris für möglich hält.

Dafür seien jedoch erhebliche Veränderungen an dem Vertragswerk nötig, sagte er dem britischen Fernsehsender ITV News. Das vollständige Interview soll am Abend ausgestrahlt werden. Trump führte den Angaben des Senders zufolge aus, das geltende Übereinkommen wäre für die USA ein Desaster. Sollte man zu einem guten Deal gelangen, werde es immer einen Wege zurück geben. Trump irritierte mit Äußerungen zum Nord- und Südpol. Er sagte wörtlich: "Die Eiskappen sind im Begriff gewesen zu schmelzen, sie waren schon dabei verschwunden zu sein. Aber jetzt stellen sie Rekorde auf. Sie sind auf Rekordniveau." Diese Aussage steht im völligen Widerspruch zum vorhandenen Datenmaterial.



Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen betonte Trump, er würde anders an die Sache herangehen als die britische Premierministerin May. Er würde eine härtere Haltung einnehmen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.