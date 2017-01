US-Präsident Trump setzt US-Flüchtlingsprogramm aus

US-Präsident Donald Trump (AFP / Nicholas Kamm)

Der amerikanische Präsident Trump hat einen Einreisestopp für Flüchtlinge und Besucher aus mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt.

In einem verabschiedeten Erlass heißt es, Flüchtlinge dürfen vier Monate lang nicht in die USA einreisen. Außerdem gilt ein 90-tägiges Einreiseverbot für Besucher aus Syrien und weiteren muslimischen Ländern. Erleichterungen sind für Angehörige religiöser Minderheiten vorgesehen. Trump erwähnte in diesem Zusammenhang vor allem Christen. Der US-Präsident sagte nach der Unterzeichnung im Pentagon, es handele sich um neue Kontrollmechanismen, um radikale islamische Terroristen von den Vereinigten Staaten fernzuhalten. Für das laufende Haushaltsjahr will Trump zudem die Obergrenze für Flüchtlinge von bislang 110.000 auf 50.000 kürzen.



Trump und Bundeskanzlerin Merkel sind heute zu einem Telefonat verabredet. Es ist das erste Gespräch der beiden nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten. Trump hatte sich wiederholt kritisch über Merkels Flüchtlingspolitik geäußert.



Gestern hatte sich der amerikanische Präsident nach den Worten der britischen Premierministerin May zum Verteidigungsbündnis Nato bekannt.