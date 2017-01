US-Präsident Trump Umstrittene Ölpipelines neu genehmigt - Spitzen von FBI und CIA geregelt

Protestcamp der Gegner der Öl-Pipeline in North Dakota. (Deutschlandradio / Kerstin Zilm)

US-Präsident Trump hat per Anordnung zwei umstrittene Pipeline-Projekte wieder aufgenommen, die Vorgänger Obama noch gestoppt hatte.

Es geht um die Keystone-Öl-Pipeline von Kanada in die USA und um die Dakota-Acces-Pipeline, die von North Dakota bis nach Illinois verlaufen soll. Gegen beide hatte es wegen Umweltbedenken Proteste gegeben. Der US-Senat bestätigte heute den Republikaner Pompeo als neuen Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA. Demokratische Politiker hatten ihm vorgeworfen, sich nicht klar gegen Folter ausgesprochen zu haben. Laut "New York Times" plant Trump, FBI-Direktor Comey im Amt zu belassen. Dieser hatte unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl eine Wiederaufnahme der Untersuchungen zur E-Mail-Affäre der demokratischen Kandidatin Clinton bekanntgegeben. Kritiker sahen darin eine Art Wahlkampfhilfe für Trump.



Der Präsident selbst will seine Politik erstmals Ende Februar im Kongress erörtern. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, sagte, er habe Trump eingeladen, vor beiden Kammern zu sprechen.