US-Präsident Trump muss nach Ansicht des republikanischen Senators Flake bei der nächsten Präsidentschaftswahl womöglich mit einem Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen rechnen.

Flake sagte dem Fernsehsender ABC, er sei sicher, dass in knapp drei Jahren ein unabhängiger Bewerber oder sogar ein weiterer republikanischer Kandidat antreten werde. In diesem Zusammenhang sprach der Senator aus dem Bundesstaat Arizona von einer ultra-nationalistischen Strömung in seiner Partei, die an den Rand gedrängt werden müsse. Da sich die Demokraten zugleich nach links orientierten, gebe es in der Mitte Raum für eine große Wählerschicht.



Auf die Frage, ob er selbst 2020 antreten wolle, antwortete Flake zurückhaltend. Dies sei derzeit nicht Bestandteil seiner Pläne, aber er schließe es auch nicht aus. Der Senator hatte Trump mehrfach öffentlich kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.