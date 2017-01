US-Präsidentschaft Trump am Abend in Washington vereidigt

Donald Trump in Washington am Tag vor seiner Inauguration als 45. Präsident der USA (Brendan Smialowski / AFP)

Zehn Wochen nach seiner Wahl wird der neue US-Präsident Trump heute offiziell vereidigt.

In seiner letzten Rede vor der Amtseinführung dankte Trump seinen Unterstützern noch einmal. Nach einem Konzert in Washigton rief er das Land zur Einheit auf. Trump wird nach 18 Uhr deutscher Zeit vor dem Kapitol vereidigt. Tausende Demonstranten werden heute in der US-Hauptstadt erwartet. In New York, am Sitz von Trumps Immobilienkonzern, hatten sich gestern tausende Menschen zu Protesten versammelt.



Der Vorsitzende des Netzwerks "Atlantik-Brücke", Merz, rief zur Gelassenheit auf. Trump sei in der größten Demokratie der Welt gewählt worden und habe sich nicht in das Amt geputscht, sagte Merz im Deutschlandfunk. Er halte die teils hysterischen Reaktionen auf seine Wahl für falsch. Der scheidende US-Botschafter in Berlin, Emerson, sagte im Deutschlandfunk, die Vereinigten Staaten würden Deutschland und Europa weiterhin ein verlässlicher Partner sein.