US-Präsidentschaft Trump in Washington eingetroffen

Trump und seine Frau Melania bei der Ankunft am Militärflughafen Base Andrews im Bundesstaat Maryland (dpa news /AP /Evan Vucci)

Der künftige US-Präsident Trump ist zu den Feierlichkeiten seiner morgigen Amtseinführung in der Hauptstadtregion eingetroffen.

Er landete am Mittag örtlicher Zeit in einer Militärmaschine am Regierungsflughafen Washingtons im benachbarten Bundesstaat Maryland. Auf dem Nationalfriedhof in Arlington wollen Trump und sein designierter Vizepräsident Pence die gefallenen US-Soldaten mit einer Kranzniederlegung ehren. Anschließend ist ein Konzert am Lincoln Memorial geplant.



Vor der Vereidigungszeremonie herrschen in Washington hohe Sicherheitsvorkehrungen. Abgeordnete der Demokraten wollen die Zeremonie vor dem Kapitol boykottieren. Darüber hinaus ist ein Protestmarsch angekündigt.