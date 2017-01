US-Präsidentschaft Trump und Pence besuchen Militärfriedhof

Der künftige US-Präsident Trump und sein designierter Stellvertreter Pence auf dem Militärfriedhof Arlington in Washington. (AFP / MANDEL NGAN)

Der künftige US-Präsident Trump und sein designierter Stellvertreter Pence haben in Gedenken an gefallene US-Soldaten einen Kranz auf dem Militärfriedhof Arlington in Washington niedergelegt.

Anschließend wollten beide Politiker ein Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses besuchen. Trump und Pence werden morgen offiziell in ihre Ämter eingeführt und vereidigt. Vor der Zeremonie herrschen in Washington hohe Sicherheitsvorkehrungen. Abgeordnete der Demokraten wollen die Zeremonie vor dem Kapitol boykottieren. Darüber hinaus ist ein Protestmarsch angekündigt.