US-Präsidentschaft Trump und Pence vor Vereidigung

Der künftige US-Präsident Trump und sein designierter Stellvertreter Pence auf dem Militärfriedhof Arlington in Washington. (AFP / MANDEL NGAN)

In Gedenken an gefallene US-Soldaten haben der künftige US-Präsident Trump und sein designierter Stellvertreter Pence auf dem Militärfriedhof Arlington in Washington einen Kranz niedergelegt.

Anschließend besuchten beide Politiker ein Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses. Trump und Pence werden heute vor dem Sitz des US-Kongresses ihren Amtseid leisten und damit offiziell in ihre Ämter eingeführt. Anschließend wird Trump seine Antrittsrede halten. Abgeordnete der Demokraten wollen die Feier vor dem Kapitol boykottieren. Während der Zeremonie herrschen hohe Sicherheitsvorkehrungen. Am Nachmittag ist eine Parade geplant, zu der hunderttausende Schaulustige erwartet werden.



Für Samstag ist eine Großdemonstration in der US-Hauptstadt gegen Trump angekündigt. Dann wird Trump nach Angaben seines Übergangsteams die Zentrale des Auslandsgeheimdienstes CIA besuchen.