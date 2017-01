US-Präsidentschaft Trump und Pence vor Vereidigung

Donald Trump in Washington am Tag vor seiner Inauguration als 45. Präsident der USA (Brendan Smialowski / AFP)

Der designierte US-Präsident Trump hat das Land am Vorabend seiner Vereidigung zur Einheit aufgerufen.

Bei Feierlichkeiten am Lincoln-Memorial in der Nähe des Weißen Hauses hielt Trump eine kurze Ansprache. Er dankte seinen Unterstützern und erklärte, er sei gewählt worden, weil die Menschen "echten Wandel" wollten. Trump und sein designierter Stellvertreter Pence hatten zuvor auf dem Militärfriedhof Arlington bei Washington einen Kranz für im Krieg getötete Soldaten niedergelegt.



Trump und Pence werden nach deutscher Zeit heute Abend vor dem Kapitol in Washington ihre Amtseide leisten. Zahlreiche Abgeordnete der Demokraten wollen der Zeremonie fernbleiben. Zu einer anschließenden Parade durch die Stadt werden hunderttausende Zuschauer erwartet.



In New York, am Sitz des Trump-Konzerns, versammelten sich am Vorabend der Amtsübernahme einige tausend Gegendemonstranten. An dem Protest beteiligten sich der New Yorker Bürgermeister de Blasio sowie bekannte Schauspieler und Musiker. Für Samstag ist eine Großdemonstration gegen Trump in Washington geplant.