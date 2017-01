US-Präsidentschaft Welt erwartet Trumps Amtszeit mit Spannung

Der künftige US-Präsident Donald Trump (AFP / DON EMMERT)

Weltweit wird mit Spannung die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Trump erwartet.

Der japanische Ministerpräsident Abe kündigte an, er wolle Trump möglichst bald besuchen. Die Beziehungen zwischen Japan und den USA blieben die Eckpfeiler der Sicherheitspolitik. Der russische Ministerpräsident Medwedew betonte, sein Land wolle alles dafür tun, damit sich die Zusammenarbeit mit den USA verbessere. In Deutschland wird der bevorstehende Machtwechsel in den USA unterschiedlich bewertet. Die SPD-Generalsekretärin Barley bezeichnete Trumps Unberechenbarkeit als "hochproblematisch". Der Spitzenkandidat der Linkspartei, Bartsch, nannte Trump einen "Sexisten" und "Rassisten", mit dem er nichts zu tun haben wolle. Dagegen sagte der scheidende US-Botschafter in Berlin, Emerson, im Deutschlandfunk, man dürfe Trumps spontanen Äußerungen nicht so viel Bedeutung beimessen. Die USA würden Deutschland und Europa weiterhin ein verlässlicher Partner sein. Der Vorsitzende des Netzwerks "Atlantik-Brücke", Merz, warnte ebenfalls vor hysterischen Reaktionen. Trump sei demokratisch gewählt und habe sich nicht an die Macht geputscht, sagte Merz ebenfalls im Deutschlandfunk.